Pioli: "I DV ci sono vicini, felice per il nuovo nome del Centro Sportivo. Ho tanta stima nel mio gruppo.."

Al termine della partita l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel mixed zone. Queste le sue parole: "Dobbiamo diventare più efficaci in attacco

Al termine della partita l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato nel mixed zone. Queste le sue parole: "Dobbiamo diventare più efficaci in attacco perchè la partita l'abbiamo fatta noi. Però siamo stati bravi a vincere lo stesso. Credo che dal punto di vista mentale la squadra abbia fatto una partita incredibile. Ho sempre avuto grande stima del mio gruppo, adesso ancora di più. Stanno dimostrando di avere valori veramente importanti. Nel nostro cammino sta mancando qualche punto rispetto a quello che dovevamo ottenere ma sicuramente la tragedia che ci ha colpito ci ha ancora di più unito. I Della Valle? Questo è un momento importante per il nostro presente e per il futuro. Ho preso con grande felicità l'idea di intitolare il Centro Sportivo a Davide perchè ci aiuterà a portare avanti i suoi valori."