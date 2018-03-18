Pioli: "Diamo sempre tutto per Davide, sarebbe stato un peccato perdere. Thereau.."

Al termine della partita ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli. Queste le sie parole per Premium: "Sarebbe stato un peccato perdere

Al termine della partita ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli. Queste le sie parole per Premium: "Sarebbe stato un peccato perdere per quello che abbiamo dimostrato. Stiamo vivendo un momento particolare ed è giusto esultare come abbiamo fatto. È stato soddisfacente vincere così. La classifica? Guardiamo partita per partita perchè quando in passato abbiamo pensato a qualche obiettivo in più è sempre andata male, quindi la cosa migliore è dare sempre il massimo. Abbiamo un calendario complicato perchè incontriamo tante squadre che si devono salvare, però la vittoria di oggi è molto importante e dobbiamo continuare così. Cosa ha lasciato Davide? Era il primo a credere nel nostro lavoro ed è questo che dobbiamo portare avanti tutti i giorni. Ho un gruppo unito e disponibile, questa situazione ha fatto sì che ciò diventasse ancora più forte. Quando scendiamo in campo cerchiamo di fare il meglio per noi e per Davide. Al Centro Sportivo sentiamo molto la sua mancanza. La partita? Il Torino ci ha messi in difficoltà col pressing ma abbiamo avuto la giusta lucidità per trovare gli spazi giusti. Ci sono state situazioni in cui ci è mancato solo l'ultimo passaggio. Noi vogliamo fare le partite, non subirle. C'è ancora molto da migliorare. Martedì avevo paura che la scorsa partita ci avesse tolto troppa energia, ma ho capito subito che la voglia di portare avanti quello che siamo c'era ancora. Il rigore? Dopo Veretout nelle gerarchie c'era Thereau e quindi stava a lui. Non era entrato bene in campo ma è stato bravo a segnare"