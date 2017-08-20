Pioli: "Sono contento ma dobbiamo migliorare, alcuni giocatori sono arrivati da poco. Era rigore su Simeone"

Il nostro è stato un precampionato difficile. Non abbiamo mollato a abbiamo creato palle gol nel secondo tempo" così Stefano Pioli a fine partita

Stefano Pioli ha parlato dopo la partita contro l'inter a Mediaset Premium, queste le sue parole:

"Il risultato è stato un pò troppo pesante rispetto alla prestazione, ma l’Inter è una squadra più preparata. Dobbiamo migliorare. Ho parlato con Tagliavento per il il fallo su Simeone, poi il Var ha chiarito che non era rigore. Dalla telecamera sembrava rigore. L’Inter è una squadra forte, comunque abbiamo fatto una buona prestazione. Nel secondo tempo dovevamo forzare di più le azione e le uscite. Nei primi minuti abbiamo lavorato bene. Comunque il nostro precampionato è stato difficile, alcuni giocatori sono arrivati da poco. Abbiamo un buon organico, ho visto dei buoni atteggiamenti, non abbiamo mollato, dobbiamo continuare così, sono contento”.