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Pioli concederà quattro giorni di riposo alla squadra

Come scrive La Nazione dopo la prossima giornata di campionato, la Serie A si fermerà per lasciare spazio alla Nazionale, impegnata in un due amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. Il campionato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 10:51
Pioli concederà quattro giorni di riposo alla squadra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come scrive La Nazione dopo la prossima giornata di campionato, la Serie A si fermerà per lasciare spazio alla Nazionale, impegnata in un due amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. Il campionato riprenderà il 31 marzo, alla vigilia di Pasqua, quando la Fiorentina sarà impegnata contro il Crotone al Franchi. Dopo il match di domenica a Torino,  Pioli concederà quattro giorni di riposo ai giocatori non impegnati con le nazionali. Un modo per provare a staccare la spina

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