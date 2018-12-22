Pioli: “Chiesa grande qualità. Abbiamo meritato. A Gennaio non venderemo i big. Gabbiadini...”

Queste le dichiarazioni di Pioli ai microfoni di Sky Sport: “Una Fiorentina gagliarda e determinata, gestendo meglio i palloni avremmo trovato più spazio. Abbiamo avuto esperienza e personalità pur es...

Queste le dichiarazioni di Pioli ai microfoni di Sky Sport:

“Una Fiorentina gagliarda e determinata, gestendo meglio i palloni avremmo trovato più spazio. Abbiamo avuto esperienza e personalità pur essendo giovani.

Prima vittoria in trasferta? Noi ci candidiamo per crescere, forse meritavamo anche di vincere prima in trasferta. Ma la squadra ha sempre giocato. Vincere con il Milan gagliardo nonostante le assenze, è ottimo per la nostra crescita. Ora pensiamo a Parma e Genoa.

Chiesa? Federico ha qualità e questi sono i suoi gol, la mia idea di farlo giocare a sinistra è proprio per questo.

Deve stare più in partita vista la spinta dei terzini, sta crescendo ed ha grande cuore. La mancanza del centravanti? Simeone ha passato un brutto momento, ma nelle ultime partite sta tornando l’attaccante che serve poi è chiaro se arrivasse un altro attaccante sarebbe meglio... Il nostro è un meccanismo a medio e lungo termine.

Quarta difesa? Avete ragione nel dire che siamo solidi ma è merito anche degli altri giocatori. Sono convinto che Pjaca abbia qualità e troverà il momento giusto lo voglio tenere assolutamente. La società non venderà i big a gennaio.

Gabbiadini? Non dico niente (ride n.d.r)”.