Pioli cambia ancora: esordio di Martinelli e chance per Fagioli e Piccoli contro il Sigma Olomuc
Stefano Pioli pronto a mischiare le carte in vista della prima al Franchi di Conference League contro il Sigma Olomuc
Momento delicatissimo per la Fiorentina di Stefano Pioli che cerca fiducia e positività nel primo match della fase a gironi di Conference League contro i cechi del Sigma Olomouc.
Dopo l 'impalpabile prestazione fornita contro il Pisa, Stefano Pioli studia delle rotazioni in vista di un match che la squadra viola deve assolutamente vincere per cercare di prendere un po' di fiducia in vista della partita in programma contro la Roma domenica al Franchi.
Secondo La Nazione, tra i pali potrebbe esserci l'esordio stagionale di Martinelli, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Nicolò Fagioli rimasto a guardare i compagni nell'ultimo match di campionato.
In attacco si candida dal primo minuto Roberto Piccoli, ancora a caccia del primo gol in maglia viola.