Pioli: "È bello stare in mezzo ai giovani, anche io sono partito dal settore giovanile"
Anche l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto nel corso della festa del settore giovanile viola: "Ho cominciato anche io dal settore giovanile, è bello stare in mezzo ai giovani".P...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:57
Anche l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto nel corso della festa del settore giovanile viola: "Ho cominciato anche io dal settore giovanile, è bello stare in mezzo ai giovani".
Prosegue rivolgendosi ai ragazzi: "Avete un sogno importante da conquistare, se ci sono riusciti Babacar e Chiesa (ride, ndr) potete riuscirci anche voi".
E conclude con un pensiero sul nuovo anno: "Speriamo che per tutti noi possa essere un 2018 migliore".