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Pioli: "È bello stare in mezzo ai giovani, anche io sono partito dal settore giovanile"

Anche l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto nel corso della festa del settore giovanile viola: "Ho cominciato anche io dal settore giovanile, è bello stare in mezzo ai giovani".P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:57
Pioli: "È bello stare in mezzo ai giovani, anche io sono partito dal settore giovanile" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Anche l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto nel corso della festa del settore giovanile viola: "Ho cominciato anche io dal settore giovanile, è bello stare in mezzo ai giovani".

Prosegue rivolgendosi ai ragazzi: "Avete un sogno importante da conquistare, se ci sono riusciti Babacar e Chiesa (ride, ndr) potete riuscirci anche voi".

E conclude con un pensiero sul nuovo anno: "Speriamo che per tutti noi possa essere un 2018 migliore".

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