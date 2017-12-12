Pioli: "È bello stare in mezzo ai giovani, anche io sono partito dal settore giovanile"

Anche l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto nel corso della festa del settore giovanile viola: "Ho cominciato anche io dal settore giovanile, è bello stare in mezzo ai giovani".P...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2017 19:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli

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