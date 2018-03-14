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Pioli annulla l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio, ecco i motivi

Come riportato da Radio Bruno, non si svolgerà l'allenamento del pomeriggio della Fiorentina inizialmente previsto alle ore 15. Il tecnico viola Stefano Pioli ha annullato la seduta e ha concesso ore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2018 17:18
Pioli annulla l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio, ecco i motivi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella
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Come riportato da Radio Bruno, non si svolgerà l'allenamento del pomeriggio della Fiorentina inizialmente previsto alle ore 15. Il tecnico viola Stefano Pioli ha annullato la seduta e ha concesso ore libere ai calciatori gigliati. Il motivo di questa scelta sta nel lasciare liberi i giocatori dopo queste giornate intense e dato questo annullamento, Pioli ha allungato la seduta di allenamento del mattino, terminata più tardi rispetto al solito.

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