Pioli annulla l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio, ecco i motivi

Come riportato da Radio Bruno, non si svolgerà l'allenamento del pomeriggio della Fiorentina inizialmente previsto alle ore 15. Il tecnico viola Stefano Pioli ha annullato la seduta e ha concesso ore...

A cura di Redazione Labaroviola 14 marzo 2018 17:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella

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