Pioli annulla l'allenamento della Fiorentina del pomeriggio, ecco i motivi
Come riportato da Radio Bruno, non si svolgerà l'allenamento del pomeriggio della Fiorentina inizialmente previsto alle ore 15. Il tecnico viola Stefano Pioli ha annullato la seduta e ha concesso ore...
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2018 17:18
Come riportato da Radio Bruno, non si svolgerà l'allenamento del pomeriggio della Fiorentina inizialmente previsto alle ore 15. Il tecnico viola Stefano Pioli ha annullato la seduta e ha concesso ore libere ai calciatori gigliati. Il motivo di questa scelta sta nel lasciare liberi i giocatori dopo queste giornate intense e dato questo annullamento, Pioli ha allungato la seduta di allenamento del mattino, terminata più tardi rispetto al solito.