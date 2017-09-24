Pioli al "Corri la Vita": "Mi piace stare in mezzo ai fiorentini"
Pioli uomo immagine del Corri La Vita di quest'anno: "Grazie a tutti, è bellissimo stare qui. Speriamo di riuscire sempre a essere presenti
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 11:06
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina è stato presente questa mattina all'evento benefico fiorentino "Corri la Vita" queste le sue parole alla manifestazione: "Mi fa molto piacere partecipare, poi amo il contatto con i fiorentini. Se riusciamo ad essere presenti è un bene per tutti”.