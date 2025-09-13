Pioli a Sky: “Dzeko scelto per lasciare l’uno contro uno a Moise. Mi aspettavo questo assetto del Napoli”

L’allenatore viola ha parlato a Sky delle sue scelte di formazione per Fiorentina Napoli, prossima all’inizio al Franchi

Stefano Pioli ha parlato anche a Sky, rilasciando le seguente dichiarazioni: “Ritrovare i nostri tifosi per noi è importante, speriamo di essere all’altezza, Ci aspettavamo questo assetto del Napoli, Hojlund o Lucca cambia poco, perché noi dobbiamo comunque essere propositivi e molto attenti. Dzeko sa legare bene, può attrarre un centrale del Napoli e lasciare l’uno contro uno al Napoli”.