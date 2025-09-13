Pioli a DAZN: “Emozionante tornare al Franchi. La scelta di Dzeko per legare il gioco dietro Lobotka”

L’allenatore Pioli ha parlato a Dazn, raccontando le sue scelte di formazioni in vista del Napoli, prossima all’inizio al Franchi

L’allenatore viola Stefano Pioli ha parlato a DAZN: ”C’è emozione, ed è bello ritrovare i nostri tifosi. La partita è di livello e speriamo di esserci prepararti bene. Fagioli è un giocatore molto tecnico che può giocare in ogni posizione a centrocampo. La scelta di Dzeko è per legare dietro Lobotka, e per lasciare l'uno contro uno a Moise. Per un attaccante segnare in Nazionale dà sempre fiducia, può crescere tanto, ma è chiaro che dovremmo fare una prestazione di alto livello”.