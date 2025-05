Pino Vitale rivela: “Commisso venderà la Fiorentina dopo che avrà avuto la concessione dello stadio”

Pino Vitale, nel corso del suo intervento a Radio Bruno (LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha parlato anche di Commisso, queste le sue parole sul futuro della Fiorentina:

“Commisso comanda, ha fatto un’azione di forza contro i fiorentini nel allungare il contratto di Palladino ma i presidenti passano, i tifosi rimangono. Lui aspetterà la concessione dello stadio e poi venderà la Fiorentina, speriamo che lui tenga i giocatori importanti, bisogna riconoscere che da gennaio la Fiorentina è molto più forte dello scorso anno, la posizione della squadra è dal quarto al sesto posto, la Fiorentina deve stare in quella posizione. Non è vero che la scelta di rinnovare Palladino è stata di Pradè, è una scelta fatta dal presidente che fa un po come il marchese del grillo, che lui è lui e che gli altri non contano nulla”