Pillon: “Dopo l’1-1 c’è stata una grande reazione. Kean deve giocare sempre, ha caratteristiche uniche”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Pillon: “Dopo l’1-1 c’è stata una grande reazione. Kean deve giocare sempre, ha caratteristiche uniche”

12 Dicembre · 16:14

Aggiornamento: 12 Dicembre 2025 · 16:14

#FiorentinaKeanPillon

L'ex allenatore, Giuseppe Pillon, analizza il momento in casa Fiorentina ed elogia le caratteristiche di Moise Kean

Giuseppe Pillon, detto Bepi, ex allenatore di Empoli e Genoa, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare delle reazione mentale che ieri la squadra ha avuto e dei suoi interpreti: “La vittoria dà più energia che fatica, a livello mentale c’è più tranquillità e serenità. Dopo l’1-1 c’è stata una reazione mentale importante, perché hai recuperato e vinto la partita, mentre contro il Sassuolo, sullo stesso risultato, la squadra si è sciolta”. 

Su Kean: “Kean è un giocatore che non puoi togliere dalla squadra, perché ha caratteristiche che gli altri non hanno. E’ un giocatore che deve giocare nelle partite importanti, come quella contro il Verona. E’ una partita che dirà molto. Se ho un attaccante forte e basta, gioco con una sola punta, se invece ne ho due forti gioco con quei due”. 

Sulla coppia KeanGudmundsson: “Bisogna vedere cosa chiede l’allenatore da loro. Se io lavoro con loro tutta la settimana, ho le idee chiare su quello che devo fare. Vanoli deve gestire questa situazione e credo lo possa fare bene”.

Su Fagioli: “Lui dice che non ci si vede nel ruolo di play. Può fare anche la mezzala, ha le caratteristiche per fare quel ruolo, sia lui che Nicolussi Caviglia le hanno. Loro troveranno una soluzione con l’allenatore, poi si deve capire cosa ha in mente Vanoli, si può giocare anche con il doppio play. Si deve vedere come vuole impostare la partita”. 

