Piccoli: "Siamo qui per vincere la Conference non per onorarla. Ho avuto difficoltà ad ambientarmi"
Il calciatore della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato in sala stampa ai giornalisti presenti alla vigilia della partita di Conference League contro lo Jagiellonia, queste le sue parole:"Come dice...
Il calciatore della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato in sala stampa ai giornalisti presenti alla vigilia della partita di Conference League contro lo Jagiellonia, queste le sue parole:
"Come dice il mister vincere aiuta a vincere, non dobbiamo fermarci. E portare a casa la qualificazione e proseguire verso Udine per portare a casa i risultati."
"All'inizio ho avuto difficoltà ad ambientarmi. ma è normale, adesso sono all'interno del gruppo, ho conosciuto l'ambiente e riesco a dimostrare di più il mio valore."
"Questa Conference è importante, siamo qui per vincere non per onorarla. Come è importante salvarsi in campionato."
"Come squadra siamo migliorati nell'unirsi e soffrire, ci sono tante partite in una partita ma siamo bravi a compattarci da squadra. Dobbiamo continuare così perché se non prendi gol è sempre meglio."
"Gli esterni ci aiutano molto, sono bravi a saltare l'uomo e io e Moise abbiamo più spazio per tirare e attaccare la profondità. Poi con gli esterni ci stanno dando una grossissima mano e sono giocatori forti."