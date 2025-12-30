Piccoli piace alla Lazio. Gazzetta: “Può lasciare la Fiorentina in prestito senza riscatto obbligatorio”

30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

30 Dicembre · 09:02

Per la Lazio Piccoli è l'alternativa a Lucca

Se Castellanos dovesse partire, la Lazio andrebbe subito su Lorenzo Lucca che al Napoli, con Hojlund titolare e Lukaku vicino al rientro, rischia di non avere più spazi. La Lazio chiederà ai partenopei un prestito con riscatto non obbligatorio, formula che il club di De Laurentiis, però, non è detto che accetti. In alternativa c’è il centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli, che potrebbe partire nell’ambito dell’attesa rivoluzione di mercato in casa viola. Anche in questo caso si punterebbe a un prestito senza obbligo di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

