Piccoli piace alla Lazio. Gazzetta: “Può lasciare la Fiorentina in prestito senza riscatto obbligatorio”

Se Castellanos dovesse partire, la Lazio andrebbe subito su Lorenzo Lucca che al Napoli, con Hojlund titolare e Lukaku vicino al rientro, rischia di non avere più spazi. La Lazio chiederà ai partenopei un prestito con riscatto non obbligatorio, formula che il club di De Laurentiis, però, non è detto che accetti. In alternativa c’è il centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli, che potrebbe partire nell’ambito dell’attesa rivoluzione di mercato in casa viola. Anche in questo caso si punterebbe a un prestito senza obbligo di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.