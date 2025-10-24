24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:42

Piccoli peggiore in campo. Nazione: “Fatica a entrare in ritmo. Davanti al portiere calcia fuori”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

24 Ottobre · 08:27

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 08:27

Ha perso anche qualche pallone in transizione

Secondo La Nazione oggi in edicola Roberto Piccoli è stato il peggiore in campo, in pagella ha preso 5,5: “Fatica a entrare in ritmo, perdendo qualche pallone in transizione, potenzialmente pericolosi, ma per gli avversari. Fagioli lo mette davanti alla porta, ma la conclusione a tu per tu con Hedl e larga. Come accaduto contro il Napoli in campionato. Non è una serata brillante per uno che dovrebbe sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano. Può capitare, questione anche di fiducia”.

