Piccoli peggiore in campo. Nazione: “Fatica a entrare in ritmo. Davanti al portiere calcia fuori”

Secondo La Nazione oggi in edicola Roberto Piccoli è stato il peggiore in campo, in pagella ha preso 5,5: “Fatica a entrare in ritmo, perdendo qualche pallone in transizione, potenzialmente pericolosi, ma per gli avversari. Fagioli lo mette davanti alla porta, ma la conclusione a tu per tu con Hedl e larga. Come accaduto contro il Napoli in campionato. Non è una serata brillante per uno che dovrebbe sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano. Può capitare, questione anche di fiducia”.