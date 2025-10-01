Piccoli: "Nello spogliatoio ci siamo parlati. Il mio prezzo? Penso sia giusto, è negli standard di oggi"

Roberto Piccoli ha parlato in sala stampa dal Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell'attaccante della Fiorentina:"Dobbiamo dare di più rispetto alle ultime par...

Roberto Piccoli ha parlato in sala stampa dal Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell'attaccante della Fiorentina:

"Dobbiamo dare di più rispetto alle ultime partite, il lavoro ripagherà sempre e speriamo ci porti alla vittoria. Vogliamo vincere perchè è importante per il morale, ci sarà al mio fianco la mia famiglia ma anche la squadra che è la mia famiglia adesso. Sto conoscendo sempre meglio i miei compagni, cercherò di dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Posso portare dinamismo e attacco alla profondità, sono stato pagato credo negli standard dei prezzi attuali.

Possiamo giocare sia con una punta e sia con due punte, io ho fatto entrambi, poi sarà il mister a decidere. Dobbiamo essere più cinici sotto porta per portare a casa i risultati, dobbiamo essere più cattivi e naturalmente voglio vedere. Ci siamo parlati e ci siamo detti che dobbiamo dare qualcosa in più, questo lo pensiamo tutti i giocatori, dobbiamo alzare l'attenzione"