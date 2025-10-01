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Piccoli: "Nello spogliatoio ci siamo parlati. Il mio prezzo? Penso sia giusto, è negli standard di oggi"

Roberto Piccoli ha parlato in sala stampa dal Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell'attaccante della Fiorentina:"Dobbiamo dare di più rispetto alle ultime par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2025 15:24
Piccoli: "Nello spogliatoio ci siamo parlati. Il mio prezzo? Penso sia giusto, è negli standard di oggi" -
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Roberto Piccoli ha parlato in sala stampa dal Viola Park alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell'attaccante della Fiorentina:

"Dobbiamo dare di più rispetto alle ultime partite, il lavoro ripagherà sempre e speriamo ci porti alla vittoria. Vogliamo vincere perchè è importante per il morale, ci sarà al mio fianco la mia famiglia ma anche la squadra che è la mia famiglia adesso. Sto conoscendo sempre meglio i miei compagni, cercherò di dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Posso portare dinamismo e attacco alla profondità, sono stato pagato credo negli standard dei prezzi attuali.

Possiamo giocare sia con una punta e sia con due punte, io ho fatto entrambi, poi sarà il mister a decidere. Dobbiamo essere più cinici sotto porta per portare a casa i risultati, dobbiamo essere più cattivi e naturalmente voglio vedere. Ci siamo parlati e ci siamo detti che dobbiamo dare qualcosa in più, questo lo pensiamo tutti i giocatori, dobbiamo alzare l'attenzione"

 

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