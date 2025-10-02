Piccoli: "Mi devo ripetere subito in campionato, mi piace avere la pressione addosso perché mi gaso"

L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli è intervenuto in conferenza stampa dopo essersi sbloccato contro il Sigma Olomuc, queste le sue parole:"Mi devo ripetere subito in campionato. Io sono fel...

L'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli è intervenuto in conferenza stampa dopo essersi sbloccato contro il Sigma Olomuc, queste le sue parole:

"Mi devo ripetere subito in campionato. Io sono felice perché come squadra siamo stati uniti e abbiamo portato 3 punti importanti. Il goal è il mio lavoro e devo farmi trovare pronto. Oggi c’era la mia famiglia, quando possono mi seguono sempre. Sono felice per la società che mi ha dato fiducia e per i nostri tifosi.

Stiamo lavorando molto in settimana sui meccanismi per giocare a 2, potremmo toglierci tante soddisfazioni.

Dobbiamo cercare di creare più occasioni possibile perché abbiamo qualità davanti. Dobbiamo lavorare sodo perché domenica c’è una squadra forte. Dovremo creare occasioni per spingere il pubblico perché è forte e ci dà una marcia in più. Io cerco di far parlare il campo e di pensare solamente al centro sportivo. Mi piace avere un po’ di pressione perché mi gaso di più. Dobbiamo lavorare bene per trovarci di più e affinare questa intesa."