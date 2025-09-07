Piccoli: “Kean un campione ma non dimenticate Dzeko. Pioli? Ti dice le cose in faccia, sono simile a lui”

Roberto Piccoli, neo attaccante della Fiorentina, ha così parlato a La Nazione: “Sono piuttosto timido. Questo quando sono fuori dal campo, perché poi in campo… In campo sono uno focoso. Non ho paura di niente e di nessuno. In campo viene fuor Roberto che vuole vincere. Sono un tipo diretto. Uno che ama dire le cose in faccia e sentirsele dire guardandosi negli occhi. Firenze è stupenda. Firenze una delle più belle città al mondo. Sono felice di essere arrivato qui. Fino a questo momento sono stato solo al Viola Park. Ma mi rifarò in fretta. Anche se a me piacerà fare il turista quando farò e faremo buone cose sul campo, sennò… non mi sento tranquillo e non riesco a staccare completamente. Il mio piatto preferito? La fiorentina. La bistecca alla fiorentina. Mi piace la carne e la fiorentina è il top.

Fantacalcio? lo non ci gioco, ma… se questo può servire agli appassionati, posso dire che voglio fare al meglio il mio lavoro, segnare il più possibile per aiutare la Fiorentina ad essere fra le protagoniste del campionato. Intesa con Kean? Moise è un campione. È un centravanti che ho sempre seguito con attenzione. È una forza della natura. E comunque non dimenticate che qui c’è anche Dzeko. Un bomber con un curriculum strepitoso. Ha segnato ovunque, in Italia e in tutta Europa. È straordinario. Io sono una punta centrale e sono anche un attaccante che può muoversi accanto al centravanti. Pioli è uno spontaneo, sincero e che ti dice le cose in faccia. È un grande allenatore ed è anche una persona, un uomo diretto nei rapporti. Sotto questo aspetto sono molto simile a lui, avrete capito”.