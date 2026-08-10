Piccoli-Bologna, si scalda la pista. Di Marzio: "Dallinga verso la Bundesliga: c'è il Werder Brema"

Dallinga potrebbe lasciare Bologna. L'uscita dell'olandese aprirebbe la strada all'assalto dei rossoblù per Piccoli.

Continua l'effetto domino degli attaccanti in Serie A, in un gioco di incastri che coinvolge Roberto Piccoli, Thijs Dallinga e Mateo Pellegrino. Il Bologna intanto è pronto a cedere l'attaccante olandese per fare spazio all'attaccante viola, che può partire alle giuste condizioni, ovvero per una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante il corteggiamento del Genoa, Dallinga potrebbe lasciare l'Italia per trasferirsi in Bundesliga. Alcuni club tedeschi avrebbero infatti messo gli occhi sull'ex Tolosa e, tra questi, ci sarebbe anche il Werder Brema.

In caso di partenza dell'attaccante classe 2000, il Bologna potrebbe quindi concentrarsi su Piccoli. La Fiorentina chiede circa 18 milioni di euro per l'ex Cagliari e potrebbe cederlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il suo trasferimento potrebbe così sbloccare la situazione Pellegrino già nei prossimi giorni, mentre le due società si parlano per trovare, a scanso di ulteriori ostacoli, l'intesa totale.