Piccoli alla Fiorentina: i viola ora sono da Champions League? In carriera 1 gol ogni 255 minuti

Visite mediche in corso per Piccoli, poi la firma. Il centravanti si va ad aggiungere ad un attacco già composto da Kean, Dzeko e Gudmundsson

Manca ormai solamente l’ufficialità, Roberto Piccoli tra qualche ora sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centravanti questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito, prima della formalizzazione dell’accordo con la firma sul contratto quinquennale (fino al 2030). Il classe 2001 arriva a Firenze dal Cagliari per 27 milioni di euro bonus inclusi ed una percentuale sulla futura rivendita del 10% in favore del club sardo.

Roberto Piccoli è un ulteriore ed importante innesto di mercato per la formazione di Stefano Pioli. La punta andrà a ricoprire il ruolo di vice Moise Kean, grazie alle simili caratteristiche. L’ex Juve infatti, considerando che la squadra viola sarà impegnata in tre competizioni (Serie A, Conference League e Coppa Italia), avrà bisogno di rifiatare per essere sempre al top della forma. Da ricordare in ogni caso, che la Fiorentina, in rosa, ha anche Edin Dzeko. In questa stagione pertanto, i gol in casa viola non possono mancare.

Roberto Piccoli in carriera ha giocato 140 partite in Serie A: 27 gol (uno ogni 255 minuti) e 2 assist. Nella scorsa stagione, con la maglia del Cagliari, ha messo insieme 40 presenze condite da 12 gol (uno ogni 272 minuti) e 1 assist. Il centravanti italiano ha collezionato 37 presenze in Serie A, condite da 10 gol e 1 assist ed inoltre in Coppa Italia ha messo insieme 3 presenze e 2 gol.