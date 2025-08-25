Piccoli: "Alla Fiorentina c'è ambizione, possiamo fare una grandissima stagione. Qui mi gaso"

Roberto Piccoli è ufficialmente un giocatore della Fiorentina, ha preso la maglia numero 91, ha firmato il contratto. Le sue prime parole

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio. Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21. Piccoli verrà presentato alla stampa domani, martedì 26 agosto, alle ore 14:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

Queste le sue parole: "Sono davvero entusiasta del mio arrivo. Entro a far parte di una società di grande prestigio, con tutte le condizioni ideali per disputare una stagione importante. Il Viola Park? Strutture eccellenti, che permettono di lavorare nel migliore dei modi. Bisogna però dare il massimo ogni giorno, con determinazione e aggressività. Prima di venire qui ho avuto modo di sentire Pongracic. Mi piace spingere, attaccare la profondità e soprattutto segnare per sostenere la squadra. Con la dirigenza i contatti sono stati rapidi e senza troppi giri di parole, ma ci sarà tempo per approfondire la conoscenza"