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Piccoli al Bologna? Gazzetta: “C’è ancora distanza sulle cifre ma i rossoblù vogliono chiudere”

Piccoli candidato numero uno per sostituire Dallinga

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 09:22
Piccoli al Bologna? Gazzetta: “C’è ancora distanza sulle cifre ma i rossoblù vogliono chiudere” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Il Bologna attende di cedere Thjis Dallinga, probabilmente al Colonia, poi deciderà il da farsi sulla sostituzione. Roberto Piccoli è, si sa, il candidato numero uno, c’è ancora distanza fra Bologna e viola sulla valutazione (18 e 20) ma il club rossoblù ha intenzione di chiudere a breve perché Dovbyk è indietro di condizione e servono più gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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