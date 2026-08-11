Piccoli al Bologna? Gazzetta: “C’è ancora distanza sulle cifre ma i rossoblù vogliono chiudere”
Piccoli candidato numero uno per sostituire Dallinga
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 09:22
Il Bologna attende di cedere Thjis Dallinga, probabilmente al Colonia, poi deciderà il da farsi sulla sostituzione. Roberto Piccoli è, si sa, il candidato numero uno, c’è ancora distanza fra Bologna e viola sulla valutazione (18 e 20) ma il club rossoblù ha intenzione di chiudere a breve perché Dovbyk è indietro di condizione e servono più gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.