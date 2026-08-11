Piccoli al Bologna? Gazzetta: “C’è ancora distanza sulle cifre ma i rossoblù vogliono chiudere”

Piccoli candidato numero uno per sostituire Dallinga

Il Bologna attende di cedere Thjis Dallinga, probabilmente al Colonia, poi deciderà il da farsi sulla sostituzione. Roberto Piccoli è, si sa, il candidato numero uno, c’è ancora distanza fra Bologna e viola sulla valutazione (18 e 20) ma il club rossoblù ha intenzione di chiudere a breve perché Dovbyk è indietro di condizione e servono più gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.