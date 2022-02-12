Piatek vuole far sognare Firenze e scacciare il "chiodo" Vlahovic: un gol segnato ogni 73’

Piatek è un vero e proprio bomber di Coppa Italia, già 3 gol con la Fiorentina

Piatek, tre gol in 219’, un centro ogni 73’ e la voglia matta di far sognare Firenze. Il Pistolero sta cercando in ogni modo di scacciare l’incubo Vlahovic e di trasformarlo in un ricordo lontano. Difficile ma non impossibile. Ieri si é regalato un giorno da turista. Adesso serve la continuità e la speranza che il polacco non si fermi più, magari in alternanza con Cabral. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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