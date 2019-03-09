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Piatek fa volare il Milan, non basta Hetemaj al Chievo. Rossoneri terzi

Una partita spinosa per la squadra di Gattuso quella al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Biglia direttamente da calcio piazzato porta in vantaggio i suoi, pareggio di Hetemaj per i clivensi ma po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2019 23:41
Piatek fa volare il Milan, non basta Hetemaj al Chievo. Rossoneri terzi -
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Piatek
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Una partita spinosa per la squadra di Gattuso quella al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Biglia direttamente da calcio piazzato porta in vantaggio i suoi, pareggio di Hetemaj per i clivensi ma poi è il solito Piatek a siglare il definitivo 1-2 al 57’ della ripresa. Milan a +4 sull’Inter che deve giocare al terzo posto. Chievo sempre più ultimo.

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