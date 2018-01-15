Pezzella: "Voglio essere riscattato e fare la storia. Che bello il gol davanti a Passarella.."

Il difensore centrale della Fiorentina Germen Pezzella ha rilasciato un'intervista per il Corriere Fiorentino. Queste le sue parole..

Il difensore centrale della Fiorentina Germen Pezzella ha rilasciato un'intervista per il Corriere Fiorentino. Queste le sue parole: "Se oggi sono quello che sono lo devo anche a Daniel Passarella che è stato il mio presidente per quattro anni al Betis. In viola mi sono ambientato velocemente perché è un club dalla idee chiare. E' stato Pioli a telefonarmi e a convincermi del progetto. Gonzalo qui ha fatto la storia, lavorerò per entrarci anche io. Per quanto riguarda il mio riscatto, non ho ancora parlato con il direttore ma la mia decisione l'ho già presa: voglio continuare con la Fiorentina, rispettando i miei quattro anni di contratto. La squadra è migliorata molto, la vedo bene. Contro la Sampdoria dobbiamo rifarci dopo aver perso ingiustamente all'andata, tra l'altro quando esordii. Simeone è un mio amico dalle giovanili del River, ha la mentalità vincente anche se si abbatte facilmente. La nostra non è una squadra costruita per esaltare il centravanti, che deve essere solo utile ai compagni. Se non perderà fiducia, diventerà un grande come Chiesa. In merito all'Europa, se vinciamo siamo sesti, se perdiamo siamo dodicesimi: la nostra forza è la continuità, ci manca davvero poco per salire. Abbiamo perso troppi punti per strada, ad esempio contro il Genoa non mi capacitavo delle azioni sprecate. Ma io insisto, anche perché la soddisfazione più bella è stata segnare davanti a Passarella, col Bologna. Lui mi disse: "Ehi, quei gol erano miei".