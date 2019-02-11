Pezzella scrive: "Gli ostacoli ci sono per essere superati. Duro lavoro e pronto recupero"
Dopo la notizia dell'infortunio di Pezzella, il difensore argentino su Instagram ha messo questo post scrivendo: "Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Duro lavoro e pronto recupero. Vamos". Ec...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 17:39
Dopo la notizia dell'infortunio di Pezzella, il difensore argentino su Instagram ha messo questo post scrivendo: "Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Duro lavoro e pronto recupero. Vamos". Ecco il post
https://www.labaroviola.com/report-acf-tegola-pezzella-fuori-un-mese-e-mezzo-mirallas-invece/64840/