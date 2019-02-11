Pezzella scrive: "Gli ostacoli ci sono per essere superati. Duro lavoro e pronto recupero"

Dopo la notizia dell'infortunio di Pezzella, il difensore argentino su Instagram ha messo questo post scrivendo: "Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Duro lavoro e pronto recupero. Vamos". Ec...

A cura di Redazione Labaroviola 11 febbraio 2019 17:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

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