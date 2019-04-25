Pezzella: “Rigore dubbio, Gomez lascia dietro le gambe. Abbiamo sbagliato troppi gol. La stagione...”

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni Rai, il capitano della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue dichiarazioni: “Il rigore? Dubbio. Non l’ho ancora rivisto ma Ceccherini secondo me pr...

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni Rai, il capitano della Fiorentina German Pezzella. Queste le sue dichiarazioni:

“Il rigore? Dubbio. Non l’ho ancora rivisto ma Ceccherini secondo me prende sia palla che Gomez, lui lascia le gambe dietro... Il nostro futuro? Abbiamo 5 partite da fare con la stessa cattiveria e personalità, a stagione finita faremo un giudizio. Abbiamo cominciato alla grande, dopo il gol altre buone occasioni ma se non segni... L’Atalanta è forte, hanno trovato il pareggio e da lì la gara è cambiata. Errore di Veretout? Ha avuto la possibilità, ma anche Chiesa ne ha avuta una. Succede, in questo tipo di partite devi segnare e dietro non devi concedere, ed abbiamo sbagliato al rigore. Finire il campionato alla grande? Abbiamo una maglia da onorare, una società da rispettare. Siamo professionisti e dobbiamo fare di tutto per arrivare più in alto possibile”.