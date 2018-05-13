Pezzella: "Oggi non ne abbiamo azzeccata una. Sofferto nello spogliatoio con la famiglia di Astori"

German Pezzella ha commentato così la sconfitta interna contro il Cagliari, in zona mista: "Oggi non siamo stati lucidi, ho visto una squadra che voleva fortemente vincere, ma non ne ha azzeccata una....

German Pezzella ha commentato così la sconfitta interna contro il Cagliari, in zona mista: "Oggi non siamo stati lucidi, ho visto una squadra che voleva fortemente vincere, ma non ne ha azzeccata una. Adesso vediamo che cosa succederà. Le perdite di tempo da parte del Cagliari? Ci hanno dato fastidio. Astori? Siamo stati nello spogliatoio con la sua famiglia ed abbiamo sofferto con loro. Adesso cerchiamo di andare avanti con lui, perché sicuramente sta facendo il tifo per noi".