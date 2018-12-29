Pezzella: “Il rigore? Alla Juve lo hanno dato per molto meno. Dobbiamo essere cattivi sottoporta. Siamo arrabbiati”

Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella ha parlato dopo Genoa-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:“Sono arrabbiato. Siamo arrivati più volte nei pressi della loro porta, non abbiamo vinto, è...

Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella ha parlato dopo Genoa-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono arrabbiato. Siamo arrivati più volte nei pressi della loro porta, non abbiamo vinto, è vero ma gli episodi ci hanno penalizzato. Il rigore? A noi contro la Juventus a Firenze ci hanno sanzionato per molto meno, mentre oggi non è stato concesso un penalty ancora più evidente. Non lo capisco, specie se hanno rivisto l’azione. Simeone? Beh, quando c’è un’occasione così hai l’opportunità di mettere tutto dalla tua parte... Abbiamo sprecato però molte altre occasioni, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Siamo decimi, abbiamo spesso giocato bene senza vincere e spero questo cambi presto. Ci farà bene staccare un po’”.