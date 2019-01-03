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Pezzella: "Davide ha segnato la nostra vita. Riparto più forte, nel nuovo anno"

Queste le parole di capitan Pezzella su Instagram: "Passò il 2018. Un anno che ricorderò per sempre. E soprattutto un giorno che sarà segnato nella mia vita. Un prima e un dopo, da cui ci eleviamo con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 10:45
Pezzella: "Davide ha segnato la nostra vita. Riparto più forte, nel nuovo anno" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Queste le parole di capitan Pezzella su Instagram: "Passò il 2018. Un anno che ricorderò per sempre. E soprattutto un giorno che sarà segnato nella mia vita. Un prima e un dopo, da cui ci eleviamo con l'amore e l'unione delle persone che ci amano. Inizia un anno che mi trova ancora più forte, con molte illusioni e obiettivi. Ma la strada sarà sempre percorsa allo stesso modo: passione, sacrificio e umiltà".

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