Pezzella: "Davide ha segnato la nostra vita. Riparto più forte, nel nuovo anno"
Queste le parole di capitan Pezzella su Instagram: "Passò il 2018. Un anno che ricorderò per sempre. E soprattutto un giorno che sarà segnato nella mia vita. Un prima e un dopo, da cui ci eleviamo con...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 10:45
Queste le parole di capitan Pezzella su Instagram: "Passò il 2018. Un anno che ricorderò per sempre. E soprattutto un giorno che sarà segnato nella mia vita. Un prima e un dopo, da cui ci eleviamo con l'amore e l'unione delle persone che ci amano. Inizia un anno che mi trova ancora più forte, con molte illusioni e obiettivi. Ma la strada sarà sempre percorsa allo stesso modo: passione, sacrificio e umiltà".