Labaro Viola

Pessime notizie per Thereau, potrebbe tornare in campo solo dopo la sosta

Arrivano le prime diagnosi per quanto riguarda l'infortunio che ha costretto Cyril Thereau ad abbandonare il terreno di gioco dopo nemmeno venti minuti, nel corso della partita di ieri contro il Torin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 12:16
Pessime notizie per Thereau, potrebbe tornare in campo solo dopo la sosta - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
News
Thereau
Condividi

Arrivano le prime diagnosi per quanto riguarda l'infortunio che ha costretto Cyril Thereau ad abbandonare il terreno di gioco dopo nemmeno venti minuti, nel corso della partita di ieri contro il Torino. Dal centro sportivo non filtra ottimismo poiché il problema ai muscoli flessori della coscia destra, al momento, non escludono la possibilità che il giocatore possa rientrare soltanto dopo la sosta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok