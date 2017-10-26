Pessime notizie per Thereau, potrebbe tornare in campo solo dopo la sosta
Arrivano le prime diagnosi per quanto riguarda l'infortunio che ha costretto Cyril Thereau ad abbandonare il terreno di gioco dopo nemmeno venti minuti, nel corso della partita di ieri contro il Torin...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 12:16
Arrivano le prime diagnosi per quanto riguarda l'infortunio che ha costretto Cyril Thereau ad abbandonare il terreno di gioco dopo nemmeno venti minuti, nel corso della partita di ieri contro il Torino. Dal centro sportivo non filtra ottimismo poiché il problema ai muscoli flessori della coscia destra, al momento, non escludono la possibilità che il giocatore possa rientrare soltanto dopo la sosta.