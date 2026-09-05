Perri: "Sono stato bravo a restare in partita dopo l'errore, abbiamo battuto un grande avversario"

Il portiere brasiliano ha parlato dopo il successo granata a Firenze

La prima apparizione in Serie A nel successo per 2-1 del Torino sul campo della Fiorentina porta la firma e la determinazione del portiere granata Lucas Perri, intervenuto ai microfoni di DAZN a caldo nel post-partita. L'estremo difensore ha voluto sottolineare la soddisfazione per il traguardo raggiunto pur riconoscendo l'osticità dell'impegno: «Sono felice per il debutto nel massimo campionato italiano. È stata una sfida impegnativa e resa dura anche dalle elevate temperature, affrontata contro un'avversaria di valore come la Fiorentina». Nel corso del match un momento di difficoltà ha rischiato di compromettere la prestazione sul tiro di Pellegrino, ma la forza d'animo del portiere è stata fondamentale per ritrovare subito la lucidità: «Nonostante la sbavatura in occasione della loro rete, sono stato capace di rimanere completamente concentrato sulla gara senza farmi condizionare».

Guardando al suo percorso fuori dal campo e al suo impatto con la nuova realtà cittadina, il calciatore ha tracciato un bilancio ampiamente positivo del suo primo periodo sotto la Mole: «Mi trovo davvero a mio agio. Attualmente io e la mia famiglia siamo ancora alloggiati in struttura alberghiera, ma ci stiamo già attivando per trovare la nostra abitazione definitiva. Mi sto anche dedicando allo studio dell'italiano, con l'obiettivo di velocizzare il mio inserimento nel gruppo e nell'ambiente».