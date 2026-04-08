8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Perini: “La torre di Maratona in una condizione pessima, è necessaria la sostituzione”

News

Perini: “La torre di Maratona in una condizione pessima, è necessaria la sostituzione”

Redazione

8 Aprile · 16:20

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 20:44

TAG:

#FiorentinaMaratona

Condividi:

di

L’assessore dello sport Pierini ha parlato dello stadio Franchi e di quello che è successo in Consiglio Comunale:

“Le valutazioni sullo stato della torre di Maratona sono state fatte inizialmente solo su base visiva, stanti le difficoltà di accesso alla sommità della torre, e solo dopo il montaggio del ponteggio è stato possibile eseguire rilievi e verifiche specifiche. Le condizioni della torre erano peggiori di quanto si pensava, tanto da renderne necessaria la sostituzione per la sicurezza del pubblico e della struttura. Attualmente sono in corso le procedure necessarie, il ponteggio è mantenuto in quanto necessario per la sostituzione della torre. Una volta definite le soluzioni tecniche sarà possibile anche dare una tempistica più precisa, ovviamente stiamo cercando di fare tutto il più velocemente possibile. In linea generale, le interlocuzioni vanno avanti ormai da tempo e l’amministrazione comunale sta agendo in piena correttezza. Mi auguro non si vogliano insinuare cose particolari”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio