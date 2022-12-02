Perinetti elogia la Fiorentina: ''Doveva abituarsi all'impegno europeo ma adesso è in ripresa''

L'esperto direttore sportivo ha così analizzato l'attuale momento di forma della Fiorentina, sempre più a immagine e somiglianza di Italiano.

L'esperto direttore sportivo Giorgio Perinetti, intervenuto a Radio Toscana ha parlato della situazione legata alla Fiorentina:

''La Viola, rispetto alle premesse, è una squadra un po' contraddittoria. Però dopo mesi difficili sto vedendo una ripresa. Italiano doveva abituarsi all'idea delle partite europee durante la stagione, l'adattamento non è proprio semplice. L'anno scorso la Roma ha festeggiato la vittoria della Conference. È una coppa minora, ma è utile per capire gli standard europei, aumentare l'intensità e dare esperienza a chi in Europa non c'era mai stato. E vincerla non farebbe male di certo''.

PRUZZO NON HA DUBBI SULLA GESTIONE DI AMRABAT

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