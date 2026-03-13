13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:21

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Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione 16esima a 37 punti. Solo il 21% di chance di retrocedere

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Per Opta la Fiorentina chiuderà la stagione 16esima a 37 punti. Solo il 21% di chance di retrocedere

Andrea Pagni

13 Marzo · 12:40

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 12:40

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ACF Fiorentina

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Il noto sito Opta Analyst ha aggiornato il predictor della classifica di Serie A. Una previsione della classifica della Serie A basata su migliaia di simulazioni fatte dal computer sulla base del valore della rosa, momenti di forma e calendario. Incrociando centinaia di dati. Secondo Opta la Fiorentina chiuderà la sua stagione in Serie A a 37 punti che gli varranno la 16esima posizione e dunque una salvezza in bilico fino all’ultima giornata.

Infatti per Opta a retrocedere sarà la Cremonese a con 35 punti, mentre il Lecce chiuderà tra i 36 e i 37 punti. Per quanto riguarda le percentuali di retrocedere Opta assegna ai ragazzi di Vanoli il 21.39%, al Lecce il 25.33% mentre la Cremonese è data con una percentuale di retrocedere del 46.37%. Dunque è la grande favorita alla retrocessione. Mentre vengono considerate praticamente già salve squadre come Cagliari, Genoa e Torino. Vedremo se questa previsione si rivelerà esatta

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