Per Mastantuono possibile prestito senza diritto ma con parte dell’ingaggio pagato dal Real
Fiorentina e Real Madrid stanno discutendo su formula e pagamento dell’ingaggio
A cura di Lisa Grelloni
04 agosto 2026 16:44
La Fiorentina ed il Real Madrid stanno discutendo i dettagli per Mastantuono, che si avvicina sempre di più alla squadra viola. I due club stanno parlando anche di un prestito secco con buona parte dell’ingaggio pagata dal Real Madrid, questa è una delle possibilità per il trasferimento del trequartista a Firenze.