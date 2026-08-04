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Per Mastantuono possibile prestito senza diritto ma con parte dell’ingaggio pagato dal Real

Fiorentina e Real Madrid stanno discutendo su formula e pagamento dell’ingaggio

A cura di Lisa Grelloni
04 agosto 2026 16:44
Per Mastantuono possibile prestito senza diritto ma con parte dell’ingaggio pagato dal Real -
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Mastantuono
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La Fiorentina ed il Real Madrid stanno discutendo i dettagli per Mastantuono, che si avvicina sempre di più alla squadra viola. I due club stanno parlando anche di un prestito secco con buona parte dell’ingaggio pagata dal Real Madrid, questa è una delle possibilità per il trasferimento del trequartista a Firenze.

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