Per la trasferta di Firenze recupera anche De Silvestri, Motta avrà la rosa quasi al completo

Buone notizie per Thiago Motta in vista della trasferta del suo Bologna sul campo della Fiorentina nel prossimo turno di campionato. Gli emiliani hanno infatti accolto il ritorno in gruppo dell’ex viola, il terzino Lorenzo De Silvestri, che torna dunque a disposizione del tecnico italiano.

Nei rossoblù, che da un paio di settimane hanno anche recuperato il centrale Lucumì, restano, in vista della trasferta in Toscana, dunque ai box i soli El Azzouzi ed il lungodegente Soumaro.

RINALDI SULLA STRUTTURA DEL FRANCHI