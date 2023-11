Per la Fiorentina tre partite per decidere il futuro: tre scontri in cui i viola devono riscattarsi e rilanciarsi

Tre partite, praticamente in apnea, in otto giorni da vivere intensamente. Tre gare che potranno chiarire con forza quale possa essere il vero futuro della Fiorentina: quello immediato e quello più diluito nel tempo, inteso anche come mercato. per quello ci sarà tempo e potrebbe anche ’subire’ gli effetti di quanto accadrà a breve.

Dal Genk (domani a Firenze) in Conference, alla Salernitana (domenica e sempre al ’Franchi’), in campionato, passando per la notturna (ore 21) di mercoledì 6 dicembre in Coppa Italia, quando arriverà il Parma, in una sfida senza possibilità di rimediare, per non salutare la competizione. E’ in questi tre scontri che dovrà concretizzarsi il riscatto, la ripartenza e il rilancio della squadra di Italiano. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT: “LA FIORENTINA STUDIA IL COLPO: NEL MIRINO LAURIENTÉ DEL SASSUOLO”