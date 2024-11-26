Per la Fiorentina arriva il difficile, ora c’è da confermarsi. Con Gudmundsson si cercherà di non mollare 

La Fiorentina mira a sfruttare il potenziale di Gudmundsson

Il futuro di Fiorentina e Lazio. Dopo aver conquistato posizioni di vertice in Italia e in Europa, entrambe le squadre devono affrontare la sfida di confermare e rendere duraturi i loro successi. Non sarà facile competere con formazioni come Napoli, Inter, Atalanta e con il possibile ritorno di Juventus e Milan, ma Palladino e Baroni sono fiduciosi.

La Fiorentina, con Gudmundsson nuovamente disponibile dopo un inizio limitato (3 gol in 202 minuti), punta a sfruttare il suo potenziale ancora inespresso. La Lazio, dal canto suo, sta ampliando le opzioni in rosa e attende l'esplosione di Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru. Per entrambe, i margini di crescita ci sono e continuare a sognare è possibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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