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Per Gudmundsson sollecitazone del legamento perone/astragalico anteriore. È in dubbio per il Napoli

ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2025 13:27
Per Gudmundsson sollecitazone del legamento perone/astragalico anteriore. È in dubbio per il Napoli -
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ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian.

Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazone a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato.

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