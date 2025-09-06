Per Gudmundsson nulla di preoccupante, é tranquillo. Fiorentina in contatto con il giocatore

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Albert Gudmundsson uscito per infortunio ieri durante la partita con la nazionale. Il calciatore infatti ha messo a referto un goal e un assist, ma proprio d...

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Albert Gudmundsson uscito per infortunio ieri durante la partita con la nazionale. Il calciatore infatti ha messo a referto un goal e un assist, ma proprio dopo la rete del 4-0 si è accasciato ed è stato costretto al cambio. Nonostante tutto dal ritiro della Nazionale Islandese filtra ottimismo sulle sue condizioni, l'infortunio infatti non sembra niente di preoccupante. La Fiorentina è in costante contatto con il suo numero 10 che si dice tranquillo per le sue condizioni. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti