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Per Gudmundsson nulla di preoccupante, é tranquillo. Fiorentina in contatto con il giocatore

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Albert Gudmundsson uscito per infortunio ieri durante la partita con la nazionale. Il calciatore infatti ha messo a referto un goal e un assist, ma proprio d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2025 13:02
Per Gudmundsson nulla di preoccupante, é tranquillo. Fiorentina in contatto con il giocatore - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Albert Gudmundsson uscito per infortunio ieri durante la partita con la nazionale. Il calciatore infatti ha messo a referto un goal e un assist, ma proprio dopo la rete del 4-0 si è accasciato ed è stato costretto al cambio. Nonostante tutto dal ritiro della Nazionale Islandese filtra ottimismo sulle sue condizioni, l'infortunio infatti non sembra niente di preoccupante. La Fiorentina è in costante contatto con il suo numero 10 che si dice tranquillo per le sue condizioni. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti

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