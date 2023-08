Scrive La Gazzetta dello Sport, Fiorentina, Lucas Beltran è stato l’ultimo arrivato dell’estate viola e ieri è stato presentato per ottavo nella lista dei nuovi. Sabato prossimo a Marassi, per l’inizio del campionato, sarà minimo in panchina. Dopo i brividi per l’inserimento della Roma, ieri l’attaccante è arrivato a Roma dopo lo scalo a Francoforte, poi il trasferimento in auto a Firenze.

Svolgerà oggi l primo allenamento personalizzato, da martedì lavorerà con i compagni.