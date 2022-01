Per Alvarez alla Fiorentina manca accordo su percentuale di vendita. Trattativa si deciderà all’ultimo

E’ in fase molto avanzata la trattativa tra Fiorentina e Penarol per Agustin Alvarez Martinez. Con l’attaccante classe 2001, c’è già l’intesa con la Fiorentina, ma il nodo da sciogliere, col club di appartenenza, è quello della percentuale della futura rivendita. A questo punto pare proprio che si giocherà sul filo dei minuti. Gli uruguaiani giocano al rialzo: dopo una bozza di accordo sulla base di 13 milioni (più 3 di bonus) un 10% su future cessioni, il club di Montevideo avrebbe richiesto un bonus del 30%. La controfferta della Fiorentina è stato un rialzo delle cifra, tenendo contenuta la percentuale sulla futura rivendita. La Fioerntina comunque vorrebbe prendere Alvarez subito lasciandolo in prestito, senza farsi prendere per il collo né accendere la clausola di rescissione da 17 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport

LA FIORENTINA E’ INTERESSATA ANCHE A ORIGI DEL LIVERPOOL