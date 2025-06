Per adesso Pradè ha abbandonato il mercato in seconda battuta, quanti annunci per la Fiorentina

Jacopo Fazzini è arrivato questa mattina a Villa Stuart per effettuare le visite mediche per conto della Fiorentina prima di firmare il contratto che lo legherà al club viola. Fazzini è già il secondo colpo di questa sessione estiva di calciomercato e domani con ogni probabilità farà la visite mediche anche Mattia Viti. Una Fiorentina che in questo Giugno è stata già molto attiva, partendo dalla scelta di Pioli, fino al riscatto di Gudmundsson e il rinnovo di De Gea, passando per i 3 acquisti. Eppure Pradè durante la conferenza stampa di fine stagione aveva ammesso di essere un DS che fa il mercato in seconda battuta, cioè aspettando le mosse dei top club prima di muoversi.

In realtà fin qui Pradè si sta muovendo in maniera veloce e rapida e sta già di fatto puntellando che avrà a disposizione Stefano Pioli a partire dal ritiro al Viola Park. Ovviamente molto del mercato della Fiorentina passerà da quelle due settimane in cui sarà attivabile la clausola rescissoria di Moise Kean, da lì in poi la squadra mercato viola avrà le idee più chiare sia in entrata che in uscita. Ma non è detto che Pradè abbia abbandonato del tutto quello che è sempre stato il suo modus operandi, e che magari non stia aspettando le mosse delle big prima di affondare per i colpi più importanti. Anche lo scorso anno Gudmundsson arrivò a Ferragosto, Gosens nell’ultimo giorno di mercato, chissà se anche quest’anno i fuochi d’artificio saranno a fine estate