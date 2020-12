In esclusiva con Labaroviola ha parlato ai nostri microfoni, Ilario Pensosi, ex responsabile scouting Vicenza, Reggiana, Arezzo, Padova,Ancona e Fano ed ex direttore sportivo del Sansepolcro e Massese.

1) Cosa ne pensi dell’esonero di mister Iachini e del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola?

L’esonero era inevitabile dopo i risultati ottenuti durante il campionato, anche se godeva della stima e fiducia del presidente Commisso, ma il calcio dipende anche di altre dinamiche. La scelta di Prandelli può essere un’arma a doppio taglio: nel primo caso può far rinascere il mister nel panorama calcistico dopo la disfatta della nazionale e proiettarlo nel calcio di nuovo, riportando la Fiorentina nei piani alti, nel secondo caso è una condanna per entrambi.

2) Chi prenderesti nel mercato di gennaio per migliorare il reparto offensivo? L’attaccante Caicedo della Lazio può essere un profilo adatto al gioco della Fiorentina?

Ma per me a prescindere da tutto, la rosa della Fiorentina è ottimo range calcistico, se viene amalgata con le caratteristiche dei giocatori attuali, la Fiorentina capovolge il suo fronte; in questo c’è la scelta di Prandelli che si addice alla rosa.

Per me dispone di profili di livello elevato e di esperienza, e di talento in attacco; preferirei puntare sugli elementi in attacco che se messi nella giusta condizione, incrementano il loro potenziale. Caicedo rappresenta un profilo ideale per la politica della Fiorentina, ma difficilmente si priva la Lazio, se non con un offerta importante.

3) Il direttore sportivo Pradè è in uscita a causa dei risultati positivi non ottenuti della squadra viola in campionato. Chi potrebbe essere il suo sostituito? Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2021

È ancora presto per affermare che il ds Pradè è in uscita. Ha costruito una rosa perfetta per la filosofia e la politica e budget della Fiorentina, conciliando giocatori esperti e di talento. La Fiorentina merita posizioni più prestigiose rispetto alla classifica attuale. Sono convinto che giungono i risultati prima o poi con Prandelli, ma occorre tempo e pazienza. Se dovesse andare via, virerei su Faggiano, Bonato, Petrachi o punterei su un ds emergente (Marchetti del Cittadella).

4) Come commenti il pareggio della Fiorentina contro il Genoa? È un buon punto per rialzarsi?

La Fiorentina ha ottenuto un pareggio meritato per la volontà e impegno, meno per il gioco espresso e per l’ espressione del mister. Ma come ho ribadito prima, Prandelli emerge con tempo il suo gioco e la rosa, per cui a febbraio, farei i conti.

Di Chiara Cianferoni

LEGGI ANCHE LA FIORENTINA RIMANE NELLA ZONA RETROCESSIONE