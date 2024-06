Pellissier: “Retegui non vale 30 milioni ed io gli preferisco Lucca che costa meno e somiglia a Toni”

Sergio Pellissier, ex centravanti del Chievo e adesso presidente della nuova società veneta, ha parlato della Fiorentina a Lady Radio, queste le sue parole:

“La Fiorentina deve prendere un centravanti forte. Secondo me Retegui non vale 30 milioni come lo valuta il Genoa, alterna ottime partite ad apparizioni incolore. Lucca invece sarebbe meglio, ha una certa somiglianza con Toni e reputo giusta la valutazione di 15 milioni. Sarebbe anche complementare a Beltran per completare il reparto. Come lui ce ne son pochi, non ci penserei due volte. A me dell’età di Icardi non importa, la qualità non può essere messa jn discussione e lui è un grande attaccante. Il dubbio è sul ritorno in Italia dopo tanti anni ma parliamo lo stesso di un centravanti forte. Lucca però farebbe più al caso della Fiorentina”

