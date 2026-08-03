Pellegrino, testa al mercato? L'argentino appare distratto nell'amichevole del Parma

L'attaccante del Parma non ha brillato nell'amichevole contro l'Iraklis: prova "molle", pochi spunti e diversi duelli persi

La Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Mateo Pellegrino, che potrebbe lasciare il Parma in questa finestra di mercato. Le voci sul futuro dell'attaccante argentino classe 2001 si fanno sempre più insistenti e anche nell'ultima amichevole pre season contro l'Iraklis Salonicco, pareggiata 1-1, sono emersi alcuni segnali che potrebbero far pensare a una fase di incertezza.

Pellegrino ha disputato soltanto i primi 45 minuti del test contro la formazione greca, offrendo una prestazione incolore. Il centravanti è apparso decisamente distratto: poco incisivo, con pochi spunti e meno aggressività del solito nei duelli individuali. Tra gli aspetti negativi anche il rendimento nel gioco aereo, una delle sue principali caratteristiche, con diversi duelli persi contro la formazione greca.

Una situazione che potrebbe essere legata anche alle voci di mercato e alla possibilità di intraprendere una nuova avventura. Il futuro di Pellegrino resta infatti intrecciato alla possibile cessione di Moise Kean: qualora l'attaccante viola dovesse partire davanti a un'offerta ritenuta adeguata, il nome del centravanti del Parma potrebbe diventare un'opzione concreta per la Fiorentina. La situazione resta da monitorare.