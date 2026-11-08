Pellegrino: "Il mister è riuscito a farci capire la partita. Ho visto i gol di Batistuta contro la Juventus"

L'attaccante della Fiorentina, Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina Juventus

Ecco le parole di Mateo Pellegrino ai microfoni di Dazn: "Il mister Vanoli è riuscito a farci capire quanto la città sente questa partita, per questo vogliamo dare tutto. Ho voglia di fare gol, come in tutte le partite, ho visto quello che ha fatto Batistuta ma io devo pensare a me stesso e devo concentrarmi sulla partita di oggi".