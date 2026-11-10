Pellegrino ha segnato 9 gol di testa dal suo primo realizzato in Serie A, solo Budimir come lui in Europa

Una statistica che conferma come il colpo di testa sia il punto di forza del centravanti argentino della Fiorentina

Dal primo gol di testa di Mateo Pellegrino in Serie A con la maglia del Parma, realizzato l'8 marzo 2025, nessun calciatore ha segnato più reti con questo fondamentale nei cinque maggiori campionati europei rispetto all'attaccante della Fiorentina: nove, al pari di Ante Budimir, attaccante dell'Osasuna ed ex conoscenza della Serie A dove ha vestito la maglia del Crotone e della Sampdoria. Lo riporta OptaPaolo

